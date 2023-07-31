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НовостиОбщество31 июля 2023 10:17

Динамики нет: стало известно состояние пожилой жительницы Сыктывкара, упавшей в траншею

Упавшая в траншею жительница Сыктывкара остается на аппарате ИВЛ
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, в каком состоянии находится пожилая жительница Сыктывкара, которая упала в траншею неделю назад. Напомним, 84-летняя пенсионерка упала в яму с трубой, потеряла сознание и до сих пор не пришла в себя.

Как сообщили в региональном минздраве, положительную динамику врачи не наблюдают: состояние женщины все еще тяжелое.

- Без сознания, подключена к ИВЛ, - заявили в ведомстве.

Добавим, что по факту произошедшего начата проверка. МВД намерено установить причины и обстоятельства несчастного случая.

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