С начала года в ДТП с автобусами в Сыктывкаре пострадали 25 человек

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С начала 2023 года в результате аварий с участием автобусов в Сыктывкаре пострадали 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

С начала года в Сыктывкаре произошла 81 авария с участием автобусов. В результате этих происшествий пострадали 25 человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

Для того, чтобы повысить безопасность перевозок, с 31 июля по 4 августа в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники ГИБДД будут обращать особое внимание на выявление и пресечение нарушений. Кроме того, правоохранители будут контролировать соблюдение законодательства в области перевозок пассажиров.

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