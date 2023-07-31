В Коми осужден иностранец за хранение и использование поддельных водительских прав

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В Усинске осудили жителя Азербайджана за хранение и использование поддельных водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Известно, что иностранец купил права у неустановленного лица.

- В 2023 году он предъявил его на контрольно-пропускном пункте одного из месторождений на территории Усинского района. Документ привлек внимание сотрудников охраны, которые впоследствии сообщили об этом факте в правоохранительные органы, - уточнили в ведомстве.

На момент начала расследования мужчина уже подлежал депортации, поэтому суд принял решение заключить его под стражу. Иностранцу назначили штраф в 15 тысяч рублей, который он выплатил в период судебного разбирательства.

- После оглашения приговора осужденный эпатирован в центр временного содержания иностранных граждан в Ухте с целью последующего выдворения с территории Российской Федерации, - заключили в надзорном органе.

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