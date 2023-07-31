Изготовил карты и выиграл 297 тысяч рублей: в Коми заключенного будут судить за проведение азартных игр

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми 36-летнего осужденного исправительной колонии обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Заключенный самостоятельно сделал карты и покерные фишки. Он начал проводить азартные игры среди осужденных. Таким образом фигурант незаконно заработал как минимум 297 тысячи рублей. Было заведено уголовное дело. Материалы направили в суд.

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