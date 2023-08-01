Употребляли вместе и продавали: пару из Коми обвинили в продаже наркотиков

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Пару из Сыктывкара обвинили в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Супругу также предъявили обвинение в незаконном сбыте. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, весной 2023 года 27-летние супруги покупали для личного употребления наркотики через Интернет. Честь товара мужчина успел продать своим знакомым. Вскоре их задержали сотрудники полиции.

Свою вину они признали в полном объеме. Уголовное дело направят для рассмотрения в Сыктывкарский городской суд.

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