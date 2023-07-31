Инфекционист рассказала, из-за чего жители Коми заражаются гепатитом А

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Жители Коми заражаются гепатитом А из-за того, что пьют некипяченую воду на дачах. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава Коми по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.

Медик отметила, что прививки от гепатита B делают с младенчества. При этом вакцины от гепатита С не существует. Безуглая рассказала, что гепатиты А и Е передаются фекально-оральным способом. Специалист подчеркнула, что нужно тщательно мыть фрукты и не пить некипяченую воду из неизвестных источников. Представитель Минздрава рассказала, что в последние два года в Коми фиксировали случаи, когда люди пили родниковую воду на дачах и заражались гепатитом А.

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