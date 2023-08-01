Житель района Коми за отказ оставить его дома напал на знакомого с ножом

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В Усть-Куломском районе в отношении 59-летнего местного жителя возбудили уголовное дело из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов в качестве оружия.

Суд установил, что фигурант уголовного дела в марте 2023 года мужчина приехал из райцентра в Кебанъель, встретившись там со своим знакомым. После этого они вместе решили выпить дома.

Через некоторое время хозяин дома попросил его покинуть жилье, на что тот возмутился, так как у него не успел зарядиться мобильный телефон. Между мужчинами возникла ссора, которая привела к тому, что гость ударил знакомого в область спины и шеи, причинив ему легкий вред здоровью.

Суд принял решение, вынеся ему наказание в виде года и трех месяцев лишения свободы строгого режима.

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