Предпринимателям Коми расскажут о том, как создать продаваемый бренд

Иллюстративное фото Центра «Мой бизнес» Коми

Центр «Мой бизнес» Коми приглашает жителей региона на тренинг: «Личный бренд и питание. Как еда меняет мышление и позволяет выйти на новые источники дохода».

На тренинге выступит именитый спикер из Ухты Анастасия Полякова - предприниматель, создатель бренда натуральной косметики «Polyakova», дипломированный нутрициолог, автор курса «Домашний нутрициолог» и книги «Основы женского здоровья».

Она расскажет, как правильно вести личный блог, представит основы маркетинга и продвижения в соцсетях, расскажет, как транслировать офферы и выстраивать системные продажи через личный блог. Помимо насыщенной лекционной и практической части, участников мероприятия ждет продуктивный нетворкинг на свежем воздухе, фитнес-перерывы и многое другое.

Обязательная регистрация: https://forms.yandex.ru/u/64b64d405d2a060515bcc084/

Тренинг проводится Центром «Мой бизнес» Коми в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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