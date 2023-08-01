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НовостиОбщество1 августа 2023 6:49

Обнаружена чума: с соседним с Коми регионом найден очаг опасного заболевания

С соседней с Коми областью обнаружен очаг африканской чумы свиней
Источник:kp.ru
Автор фото: Варсегова Наталья

Автор фото: Варсегова Наталья

Очаг африканской чумы свиней (АЧС) найден в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми. Уточняется, что заболевание найдено на территории Санчурского района.

АЧС – высоко заразная болезнь, однако не опасная для человека. При этом смерть зараженной свиньи наступает в 100% случаях. Известно, что лечения от чумы свиней не существует.

Владельцев свиней просят соблюдать технику безопасности и правила содержания животных.

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