Обнаружена чума: с соседним с Коми регионом найден очаг опасного заболевания

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Очаг африканской чумы свиней (АЧС) найден в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми. Уточняется, что заболевание найдено на территории Санчурского района.

АЧС – высоко заразная болезнь, однако не опасная для человека. При этом смерть зараженной свиньи наступает в 100% случаях. Известно, что лечения от чумы свиней не существует.

Владельцев свиней просят соблюдать технику безопасности и правила содержания животных.

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