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НовостиОбщество1 августа 2023 7:19

Глава Коми рассказал о льготной ипотеке для IT-специалистов

IT-специалисты Коми могут стать участниками республиканской программы по улучшению жилищных условий
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми снизили требования для получения ипотеки IT-специалистам. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба. Так, ставка будет составлять лишь 4% как для первичного, так и вторичного жилья.

Также, как заявил руководитель региона, снижены требования к общему стажу работы в аккредитованных IT-компаниях. Теперь получить льготный кредит может специалист, проработавший от одного года.

Требование к максимальному доходу, который получает специалист в месяц, также претерпело изменения.

– Среднемесячный доход самого IT-специалиста, либо совокупный среднемесячный доход заёмщика и его созаёмщиков, не должен превышать 70 тысяч рублей, – заключил глава Коми.

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