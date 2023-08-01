Каждый второй пожар в Коми происходит по вине людей

Фото rkomi.ru.

В ходе еженедельного совещания министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК Екатерина Киселевич напомнила, что с субботы, 29 июля, в республике ограничили пребывание в лесах людей. Также она отметила, что на этой неделе на территории Коми будут преобладать 3-й и 4-й классы пожароопасности.

С начала пожароопасного сезона в республике потушили 40 пожаров, из которых 39 - в первые сутки. Огонь поразил площадь 192,73 га.

На минувшей неделе пожары возникли в Усть-Цилемском, Сосногорском и Усть-Куломском районах. Установлено, что каждый второй пожар возник по вине людей.

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