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НовостиОбщество1 августа 2023 8:16

На обслуживание дорог в пяти муниципалитетах Коми потратят 518 млн рублей

Работы будут проводиться во втором полугодии 2023 и в первом полугодии 2024 года
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

На обслуживание дорог и мостов в пяти муниципалитетах Коми планируют потратить почти 518 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о дорогах и мостах, расположенных в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском и Удорском районах. Начальная стоимость закупки составляла 517,96 млн рублей. Заявки на торги подала лишь одна компания. Она предложила начальную стоимость. Эту компанию выбрали подрядчиком. Предприятие будет обслуживать дороги и мосты во втором полугодии 2023 и в первом полугодии 2024 года.

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