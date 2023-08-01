На обслуживание дорог в пяти муниципалитетах Коми потратят 518 млн рублей

Фото: pexels.com

На обслуживание дорог и мостов в пяти муниципалитетах Коми планируют потратить почти 518 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о дорогах и мостах, расположенных в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском и Удорском районах. Начальная стоимость закупки составляла 517,96 млн рублей. Заявки на торги подала лишь одна компания. Она предложила начальную стоимость. Эту компанию выбрали подрядчиком. Предприятие будет обслуживать дороги и мосты во втором полугодии 2023 и в первом полугодии 2024 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 51% дорог соответствуют требованиям

Республика опустилась на 44-е место в общем рейтинге (подробности)