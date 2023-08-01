Около 15 млн рублей телефонные мошенники выманили у жителей Коми

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За неделю 49 человек обратились в полицию и заявили о том, что стали жертвами мошенников. Сумма ущерба составила около 15 млн рублей.

Как сообщили в МВД по Коми, чаще обращались ухтинцы и сыктывкарцы - 9 и 18 заявлений соответственно. Также обращения зарегистрированы в Инте, Печоре, Воркуте, Сосногорске, Корткеросском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

Возбуждены уголовные дела. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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