В Коми поезд сбил насмерть женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Сыктывкара отсудил у РЖД 470 тысяч рублей за гибель сожительницы, с которой он прожил 20 лет и воспитывал общего ребенка. Женщина погибла еще в 2018 году под колесами поезда.

Трагедия произошла между станциями Човью и Койты Северной железной дороги Эжвинского района автомотриса. Женщина пренебрегла всеми правилами безопасности и попала под поезд. От тяжелых травм она умерла на рельсах.

В суде ОАО «РЖД» просило ответчиком сделать СПАО «Ингосстрах», поскольку с данной страховой компанией заключен договор добровольного страхования гражданской ответственности. Суд во внимание довод не принял, поскольку размер компенсации морального вреда в случае смерти потерпевшего составляет не более 225 тысяч рублей, при этом данная сумма была выплачена ребенку погибшей в связи с потерей кормильца. Данный договор нарушает права Александра на получение компенсации морального вреда.

Эжвинский районный суд при определении размера компенсации морального вреда учел характер взаимоотношений между Александром и погибшей, обстоятельства произошедшего и грубую неосторожность в действиях погибшей. В итоге с РЖД в пользу Александра Г. взыскана компенсация морального вреда в 470 тысяч рублей.

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