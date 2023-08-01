В Коми горела пристройка к кинотеатру: пожар тушили девять человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 31 июля, в Сысольском районе горела пристройка к кинотеатру, пожар тушили девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Инцидент произошел в 17.59. В Визинге загорелась пристройка к кинотеатру «Мир». На место прибыли пожарные. Им удалось потушить огонь в 19:15. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работали девять человек и две единицы техники. В МЧС добавили, что причина пожара выясняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Каждый второй пожар в Коми происходит по вине людей

На минувшей неделе пожары возникли в Усть-Цилемском, Сосногорском и Усть-Куломском районах (подробности)