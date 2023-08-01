В Печоре трое мужчин устроили стрельбу из автомата на улице

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Житель Печоры обратился в полицию и рассказал, что неизвестный на улице устроил стрельбу на улице. На место направились оперативники, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Оказалось, что стрельба велась из охолощенного автомата Калашникова. Оперативники изъяли гильзы от холостых патронов и задержали троих местных жителей 1986, 1987 и 1991 годов рождения. К счастью, никто не пострадал.

На мужчин составили административные материалы. Им грозит до 100 тысяч рублей штрафа, конфискация патронов и оружия, а также запрет на приобретение, ношение и хранения оружия на 3 года.

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