Перепутал: охотник случайно застрелил напарника в Сыктывдинском районе

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Суд вынес приговор охотнику, который случайно застрелил своего напарника во время охоты на волка. Трагедия произошла 13 января в лесном массиве в Сыктывдинском районе, рассказали в пресс-службе судов Коми.

Во время охоты мужчина увидел движение неразличимого объекта и выстрелил в цель из охотничьего карабина с расстояния около 35 метров. Он попал в своего напарника, который скончался на месте от полученного ранения.

Вину стрелявший признал. Суд приговорил его к 1 году ограничения свободы, а также запретил заниматься связанной с охотой деятельностью на полтора года.

Карабин был конфискован в доход государства. Также охотник выплатил потерпевшим 1 млн рублей.

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