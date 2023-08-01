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НовостиОбщество1 августа 2023 11:50

Большая половины опрошенных жителей Коми готовы работать по вахтам

Эксперты hh.ru выяснили, что 69% опрошенных жителей республики готовы работать вахтовым методом
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Эксперты hh.ru провели опрос и выяснили, что больше половины опрошенных жителей Республики Коми готовы работать вахтовым методом.

69% опрошенных жителей региона готовы работать по вахтам. Их них 10% во время поиска работы просматривают интересные вакансии. Еще 38% респондентов готовы попробовать работу вахтой, если работодатель предложит достойное предложение. 9% местных жителей готовы к такому виду работы, но только по рекомендации.

31% опрошенных жителей Коми заявили, что работу вахтовым методом не рассматривают ни при каких обстоятельствах. Чаще всего настроены негативно граждане от 18 до 24 лет (47%).

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