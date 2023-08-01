Сыктывкарец торговал наркотиками через интернет-магазин: его будут судить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 28-летнего местного жителя и его 33-летнюю знакомую обвиняют в незаконном сбыте наркотиков, а также их покупке, хранении и перевозке. Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сыктывкарец создал интернет-магазин для продажи наркотиков бесконтактным способом. К незаконной деятельности мужчина привлек свою сожительницу. В конце марта фигуранты попытались продать 36,7 грамма мефедрона, однако их задержали полицейские. У обвиняемых также изъяли 29,4 грамма того же вещества и около 3 граммов гашиша.

– Кроме того, до задержания женщина успела угостить мефедроном свою знакомую, передав ей 1,18 грамма вещества, – добавили в прокуратуре.

Сыктывкарца заключили под стражу, а его подельницу – под домашний арест. Оба признали вину. Уголовное дело направили в Сыктывкарский городской суд.

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