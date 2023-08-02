В Коми насчитали 283 несанкционированные свалки

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Первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева сообщила, что за 2022 год в республике выявлено больше несанкционированных, чем ликвидированных свалок. По предоставленным данным, число свалок площадью более 10 квадратных метров превысило 261. К настоящему моменту их число достигло 283 мест.

— Количество выявляемых свалок неуклонно увеличивается, в настоящее время в Республике Коми зафиксировано 283 места несанкционированного складирования отходов, — отметила она.

Больше всего незаконных свалок выявили в Ухте — 62, в Усть-Куломском районе — 30, в Прилузском районе — 26, в Инте — 20 и Сыктывкаре — 20.

В минприроды Коми получили 99 судебных решений по обязанию их к ликвидации, направили 159 претензионных писем в адрес виновных, а также 45 исков.

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