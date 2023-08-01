Пенная вечеринка: молодежь Коми залила фонтан в Сосногорске моющим средством

В Сосногорске местная молодёжь нашла себе новое развлечение

В Сосногорске молодые люди испортили воду в фонтане «Белка с шишкой», залив его пенным средством. Неизвестные занимаются хулиганством вторую ночь подряд.

Данное поведение возмутило главу города Ильдара Махмутова. Чиновник требует наказать молодых людей и арестовать их на 15 суток.

- Если это не прекратится, мы будем вынуждены отключить фонтан, чтобы не допустить порчу оборудования и продолжения хулиганских действий, - заявил он.

Глава Сосногорска обратился к местным жителям и попросил помочь хулиганов.

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