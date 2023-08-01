В Коми 49-летний мужчина получил пять лет тюрьмы за сбыт наркотиков

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Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Краснодарского края. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что в мае-июне 2022 года житель Краснодарского края приехал в Усинск на вахту и привез с собой синтетическое наркотическое средство, которое расфасовал. Спрятать наркотик по тайникам-закладкам он попросил знакомого местного жителя, пообещав заплатить. Житель Усинска свое обещание исполнил, однако реализовать наркотические средства обвиняемому не удалось, поскольку сотрудники полиции пресекли его противоправную деятельность.

Суд с учетом позиции государственного обвинения, полного признания подсудимым вины, его состояние здоровья, наличия иждивенцев, назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.