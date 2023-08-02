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НовостиОбщество2 августа 2023 5:15

На территории Коми проходят массовые рейды по проверке автобусов

В ГИБДД Коми сообщили о проведении спецоперации на дорогах
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили, что на территории республики запланирова массовая проверка на дорогах. Мероприятия направлены на регулирование пассажирских перевозок.

В ведомстве уточнили, что спецоперация продлится до 4 августа. Главной ее целью стало обеспечение безопасности в области перевозки пассажиров.

Проверять будут как городские, так и пригородные, межрегиональные автобусы. Под внимание попалут и организованные перевозки детей.

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