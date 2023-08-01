Выбрасывали в окно деньги, сложенные в наволочку: мошенники обокрали пятерых жителей Коми

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки мошенники обокрали пятерых жителей Коми под предлогом того, что их родственники якобы попали в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, ухтинке 1942 года рождения позвонила незнакомка и представилась ее дочерью. Собеседница заявила, что попала в ДТП и попросила передать 450 тысяч рублей через посредников. Женщина собрала все накопления, сложила в наволочку и по указанию «дочери» выбросила в окно. Деньги подобрал курьер. Позднее ухтинка связалась с дочерью и поняла, что стала жертвой мошенничества.

– Аналогичную схему обмана мошенники использовали в отношении еще трех пожилых ухтинцев, 1937,1947,1950 годов рождения, а также жительницы Корткеросского района, 1949 года рождения, – отметили в МВД.

В полиции добавили, что общая сумма ущерба превысила 1,1 млн рублей. Возбуждены уголовные дела, подозреваемых ищут.

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