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НовостиПроисшествия2 августа 2023 5:45

Уроженец Санкт-Петербурга подстрелил в кафе жителя Коми

В Коми расследуют стрельбу в местном кафе Емвы
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Княжпоготском районе 36-летний житель Санкт-Петербурга пострелил местного 31-летнего мужчину из пистолета. В его отношении, по данным МВД Коми, возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По предоставленным данным, конфликт произошел в кафе Емвы, закончившись стрельбой. Пострадавший получил в результате травму кисти и ожог груди. В настоящий момент злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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