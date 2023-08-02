Уроженец Санкт-Петербурга подстрелил в кафе жителя Коми

Фото: архив КП
В Княжпоготском районе 36-летний житель Санкт-Петербурга пострелил местного 31-летнего мужчину из пистолета. В его отношении, по данным МВД Коми, возбудили уголовное дело о хулиганстве.
По предоставленным данным, конфликт произошел в кафе Емвы, закончившись стрельбой. Пострадавший получил в результате травму кисти и ожог груди. В настоящий момент злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.
По факту произошедшего правоохранители проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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