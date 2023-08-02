Шестилетний ребенок в Коми провалился на городском пляже в яму

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местные спасатели помогли 6-летнему ребенку. Мальчик чуть не погиб во время купания на городском пляже в Кируле. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.

По предоставленным данным, несовершеннолетний во время плавания попал в яму. Дежурившие на месте спасатели вовремя заметили происходящее и вытащили пострадавшего из воды.

В последствии его передали родителям и провели разъяснительную беседу. Мальчик в результате не пострадал.

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