Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 августа 2023 6:15

Шестилетний ребенок в Коми провалился на городском пляже в яму

В Сыктывкаре спасатели предотвратили гибель ребенка в воде
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местные спасатели помогли 6-летнему ребенку. Мальчик чуть не погиб во время купания на городском пляже в Кируле. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.

По предоставленным данным, несовершеннолетний во время плавания попал в яму. Дежурившие на месте спасатели вовремя заметили происходящее и вытащили пострадавшего из воды.

В последствии его передали родителям и провели разъяснительную беседу. Мальчик в результате не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Памятка в жару: жителям Коми рассказали, как вести себя при такой погоде (подробнее)