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НовостиОбщество2 августа 2023 7:15

Под Сыктывкаром произошел несчастный случай с 23-летним отдыхающим

В Сыктывкаре спасатели помогли 23-летнему парню, которого унесло течением
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Спасатели Сыктывкара 1 августа спасли молодого местного жителя на местном пляже. По предоставленным данным, чуть не погиб 23-летний парень.

По предоставленным данным, несчастный случай произошед у воды в Кочпон-Чит, когда местный отдыхающий заплыл на середину реки. Его в результате унесло течением на глубину.

В результате мужчину удалось вовремя спасти и вытащить на берег. С пострадавшим провели профилактическую беседу.

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