«Испугалась и потеряла сознание»: в Сыктывкаре едва не погибла 18-летняя девушка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре едва не погибла 18-летняя девушка. Горожанка отдыхала на пляже и решила искупаться в жаркий и знойный день, однако ее стало уносить течением.

За считанные минуты девушка ушла на глубину. Из-за страха и стресса она потеряла сознание и не могла плыть, к счастью, на помощь ей пришли спасатели, которые оказали ей первую помощь.

Напомним, что за минувшие сутки были спасены три человека, среди них один ребенок.

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