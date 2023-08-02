В ходе СВО погибли двое военнослужащих из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погибли двое военнослужащих из Коми – сержант Дзинтарс Бутанс и старший матрос Руслан Газитинов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владимир Уйба.

Бутанс родился в Сысольском районе. Он жил в селе Межадор и был ветераном боевых действий. Боец служил стрелком мотострелкового батальона. Газитинов жил в Сыктывкаре. В зоне СВО житель столицы Коми был снайпером. Уйба назвал обоих бойцов примерами патриотизма, мужества и чести. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

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