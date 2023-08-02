Угнал и поджег: житель Сыктывкара совершил дерзкое преступление

Фото: архив КП

В Сыктывкаре минувшей ночью, 2 августа, около четырех устра поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома горит автомобиль. Впоследствии выяснилось, что собственник машины оставлял ее в другом месте. Об этом сообщили в МВД Коми.

По предоставленным данным, загорелся автомобиль ВАЗ 2105. Вскоре полицейским удалось установить, что машину сначала угнали, а уже потом подожгли. Злоумышленника вскоре задержали по месту его работы. Им оказался 31-летний местный житель.

Мужчина объяснил, что накануне вечером развлекался в увесилительном заведении, употребляя алкогольные напитки. По дороге домой он заметил незапертый автомобиль с ключом зажигания внутри. Угнал он машину, потому что ему было лень идти пешком, а поджег после, чтобы скрыть следы. В настоящий момент ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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