Водитель в Сыктывкаре пыталась проехать на красный свет и попала в аварию

Фото: ГИБДД Коми

По информации ГИБДД Коми, 1 августа в Сыктывкаре произошла авария, в результате которой пострадала 32-летняя женщина. По предоставленным данным, она получила травмы различной тяжести.

В ведомстве сообщили, что ДТП зарегистрировано около 17:53 на улице Орджоникидзе. Пострадавшая в тот момент находилась за рулем автомобиля «Лада Калина», завершая поворот налево.

В результате она не смогла проскочить перед автомашиной «Лада Гранта» и столкнулась с ней. В настоящий момент причины произошедшего выясняются.

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