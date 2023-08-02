В Коми бывшего сотрудника транспортной компании в коррупции

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В Коми бывший мастер участка производства станции «Воркута» транспортной компании обвиняется в в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год получил 700 тысяч рублей от трех разных компаний. За вознаграждение мужчина обещал общее покровительство и оперативное выполнение сотрудниками ж/д участка погрузочно-разгрузочных работ.

Сейчас экс-сотрудник транспортной компании ожидает суда, который должен определить его будущую судьбу.

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