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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:49

Отдал свои деньги и отцовский кредит: сыктывкарец перевел мошенникам 1,4 млн рублей

Сыктывкарец захотел стать инвестором и отдал мошенникам 1,4 млн рублей
Источник:kp.ru
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 30-летнего жителя Сыктывкара более 1,4 млн рублей под предлогом инвестирования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарец увидел рекламу сайта, предлагающего заработок путем инвестирования. Мужчина оставил заявку, завел личный кабинет и стал пополнять свой счет. В какой-то момент деньги у жителя Коми заончились. Тогда мужчина попросил своего отца взять кредит. Общая сумма вложений превысила 1,4 млн рублей. Уточняется, что 550 тысяч – личные сбережения. Вывести деньги сыктывкарец не смог. Тогда он понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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