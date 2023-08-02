В Коми стоимость жилья выросла до 6%

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Комистат сообщил, что в республики в первом полугодии 2023 года на первичном рынке стоимость жилья снизилась на 2%, а на вторичном – выросла на 6%.

Уточняется, что в новом жилье квадратный метр на конец второго квартала 2023 года стоил 85,8 тысячи рублей. Теперь, чтобы купить квартиру площадью 54 квадратных метра, нужно будет потратить в среднем 4,6 млн рублей.

На рынке вторичного жилья стоимость квадратного метра составляет 83,1 тысячи рублей в зависимомсти от состояния квартиры. Жилье низкого качества можно купить за 61,2 тысячи рублей за квадратный метр, высокого – по 84,6 тысячи рублей.

В рейтинге регионов по стоимости жилья Коми заняла 54 место. Больше всего квадратный метр стоит в Москве и Санкт-Петербурге – 303 и 210 тысяч рублей соответственно.

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