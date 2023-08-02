В Коми завели дело из-за недостоверной рекламы поверки счетчиков

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Коми управление ФАС завело дело в связи с распространением рекламных листовок с извещением о проведении поверки приборов учета воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В почтовые ящики раскладывали листовки «ЖилСервис Сыктывкар» о проведении обязательной поверки счетчиков. Там говорилось, что это нужно сделать для того, чтобы не начислялась плата по общему нормативу. При этом у потребителей создается впечатление, что заказывать эту услугу нужно именно у вышеупомянутой организации.

Кроме того, учитывая форму изложения рекламной информации в виде извещения за конкретный месяц с размещенным штрих-кодом, такая информация может быть воспринята потребителями как обязательное к исполнению распоряжение снабжающей организации по поверке приборов учета воды в указанные в листовке сроки.

В связи с чем, указанная реклама содержит признаки недостоверности относительно характеристик и условий потребления рекламируемых услуг, а также возможности их приобретения в определенное время.

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