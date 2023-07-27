В Коми в августе ожидаются онлайн-тренинги по основам предпринимательства

Фото: Центр «Мой бизнес» Коми

В Республике Коми в августе ожидаются онлайн-тренинги по основам предпринимательства.

Первый онлайн-тренинг на тему: «Основы предпринимательской деятельности» пройдёт 7 августа, следующий – 14 августа.

Тренинг подойдет физическим лицам для получения соцконтракта и начала предпринимательской деятельности.

За 4 дня обучения будут разъяснены основные моменты, которые необходимо знать при открытии своего дела. Обучение поможет избежать распространенных ошибок на старте и запустить свой бизнес быстрее.

Кроме того, вместе с преподавателем можно будет разобрать индивидуальный бизнес-план для открытия своего предприятия.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться. В течение нескольких рабочих суток, после подачи заявки, на Ваш e-mail придет уведомление, если этого не произошло проверьте папку «Спам» или свяжитесь с контактным лицом.

Регистрация на 7 августа по ссылке: https://vk.cc/cpFFpe

Регистрация на 14 августа по ссылке: https://vk.cc/cpFFtQ

Если регистрация на одну из дат уже закрыта, попробуйте другую

- Контактное лицо: Медведкова Валерия Юрьевна, 8 (8212) 44-60-25 (доб. 208), e-mail: v.y.medvedkova@minek.rkomi.ru

Бесплатное обучение будущих предпринимателей проводится Центром «Мой бизнес» Коми благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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