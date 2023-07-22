Центр «Мой бизнес» Коми в Сыктывкаре поможет в открытии своего бизнеса

Фото: Центр «Мой бизнес» Коми

Центр «Мой бизнес» Коми приглашает физических лиц, планирующих начать свой бизнес и предпринимателей на бесплатное тестирование бизнес способностей

Тест поможет проанализировать лидерские качества, наличие и уровень профессиональных способностей, самооценку и мотивацию для занятия бизнесом.

После прохождения теста вы получите развернутый анализ и рекомендации по развитию качеств для успешного ведения собственного дела, а также сможете получить бесплатную консультацию эксперта по запуску бизнеса, налогообложению и бухгалтерскому учёту:

- выбор формы собственности и системы налогообложения: что выгоднее — ИП, ООО или самозанятость - налоговая и бухгалтерская отчётность - ведение первичного документооборота - особенности ведения деятельности при применении налогового режима «налог на профессиональный доход» (самозанятость) - применение контрольно-кассовой техники или работа в приложении «Мой налог» - выбор и открытие расчётного счёта и подбор различных инструментов и сервисов для ведения предпринимательской деятельности - иные вопросы по ведению бизнеса.

На консультациях вам также помогут абсолютно бесплатно зарегистрировать свой бизнес в форме ИП или ООО с одним учредителем.

Записаться на тестирование предпринимательских способностей и бесплатную консультацию можно по ссылке: https://vk.cc/cpkEqE

Подробности по телефону 89128633354 Кириенко Ефим Сергеевич

Консультации и тестирования проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России.

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