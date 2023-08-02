Осужденную за смертельное ДТП Ирину Шеремет могут выпустить из колонии-поселения

Фото: пресс-служба судов Коми

Адвокат Ирины Шеремет, признанной виновной в смертельном ДТП, подал ходатайство о смягчении наказания осужденной. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Напомним, в октябре 2021 года назад Шеремет за рулем своей машины наехала на 8-летнего мальчика на пешеходном переходе, сбила насмерть мать двоих детей и врезалась в легковушку.

Женщина была признана виновной в смертельном ДТП и приговорена к 5,5 годам колонии-поселении, однако с таким наказанием она не согласна.

Далее Шеремет снизили срок. Ей назначили 3 года 6 месяцев колонии-поселения. В срок зачтено нахождение женщины под домашним арестом. Поэтому у Шеремет появилось право на ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, не связанным с лишением свободы. Заседание, на котором будет рассмотрен этот вопрос, запланировано на 9 августа.