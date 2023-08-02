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НовостиПроисшествия2 августа 2023 15:28

В Коми шесть человек отравились угарным газом, двое погибли: названа причина

Названа причина гибели от угарного газа двух работников в Коми
Источник:kp.ru
Фото: СУ СКР по Коми.

Фото: СУ СКР по Коми.

В Государственной инспекции труда в Коми назвали причины отравления угарным газом шестерых работников, двое из которых скончались. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, 23 мая в Печоре шесть работников местного филиала АО «КТК» отравились угарным газом, двое из них скончались. Трагедия произошла в поселке Путеец на объекте канализационной насосной станции во время проведения работ по откачке грунтовых вод. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Причиной трагедии стала неудовлетворительная организация работ. Руководители и специалисты не контролировали этот процесс. Они не следили за соблюдением трудовой дисциплины, а также использованием оборудования, инструмента и материалов, не соответствующих технологии и виду выполняемых работ.

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