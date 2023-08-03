В Сыктывкаре поймали выбиравшего в качестве жертв пенсионеров преступника

Фото: МВД Коми

В Сыктывкаре полиция задержала 27-летнего подозреваемого в мошенничестве уроженца Удорского района. Мужчина, по данным МВД Коми, звонил пенсионеркам и обманным путем выманивал деньги, сообщая, что их родственники попали в ДТП.

Одним из таких случаев стал обман 91-летней пенсионерки. Ее родственники сообщили в полицию, что пожилой женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП с пострадавшими.

Чтобы избежать негативных последствий мужчина посоветовал передать доверенному лицу 400 тысяч рублей. Пострадавшая приготовила наличные и упаковала их в пакет. После она отдала деньги приехавшему к ней молодому человеку. Впоследствии аналогичные случаи произошли еще с двумя пенсионерками, которые лишились 365 и 470 тысяч рублей.

В результате злоумышленника опознали по описанию. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что работал криминальным курьером. При нем было 500 тысяч рублей. Позже была установлена его причастность еще к шести подобным эпизодам. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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