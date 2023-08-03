В Коми поступил сигнал тревоги из-за агрессивного ругавшегося матом мужчины

Фото: архив КП

Сотрудники Росгвардии Коми задержалив Печоре агрессивного 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, сигнал тревоги поступил из одного гостепового дома. Когда росгвардейцы прибыли на место ЧП, то они увидели ведущего себя агрессивно неизвестного.

Как выяснилось, дебошир был пьян и ругался матом. Вскоре его задержали и доставили в отдел полиции.

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