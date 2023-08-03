Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2023 5:15

В Коми поступил сигнал тревоги из-за агрессивного ругавшегося матом мужчины

В Печоре в гостевом доме задержали буйного агрессивного мужчину
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сотрудники Росгвардии Коми задержалив Печоре агрессивного 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, сигнал тревоги поступил из одного гостепового дома. Когда росгвардейцы прибыли на место ЧП, то они увидели ведущего себя агрессивно неизвестного.

Как выяснилось, дебошир был пьян и ругался матом. Вскоре его задержали и доставили в отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми шесть человек отравились угарным газом, двое погибли: названа причина (подробнее)