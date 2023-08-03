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НовостиОбщество3 августа 2023 5:45

Прокуратура обратилась в суд на администрацию района Коми

Администрацию Прилузского района обязали привести в порядок дорогу к аэропорту
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Администрацию Прилузского района обязали привести в надлежащее состояние подъезда к аэропорту возде Летки. Поводом стало обращение местного жителя, который пожаловался, что автомобильная дорога пришла в непригодность. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, проверка ведомства показала, что на дороге множество выбоин, а также отсутствует разметка и ряд дорожных знаков. Прокуроры приняли решение обязать муниципалитет привести в порядок дорожное полотно через суд.

Суд полностью удовлетворил требования. В прокуратуре намерены проконтролировать фактическое исполнение.

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