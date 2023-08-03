В барах Коми задержали двоих буйных посетителей увеселительных заведений

Фото: архив КП

По данным пресс-службы Росгвардии Коми, за последние сутки в двух увеселительных заведениях задержали буйных посетителей. ЧП произошло в Сыктывкаре и Прилузском районе.

В Сыктывкаре тревожный сигнал поступил из бара. Как выяснилось отдыху посетителей мешал 33-летний мужчина. В Прилузском районе спокойствие нарушал 57-летний мужчина.

Прибывшие Росгвардейцы задержали обоих. Впоследствии их доставили в отдел полиции. сейчас по фактам случившегося проходит проверка.

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