Опасная погода обрушится на Коми 3 августа

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В Коми ожидаются опасные погодные явления. Об этом жителей республики предупреждают региональные синоптики.

По информации метеорологов, 3 августа ночью и утром некоторые районы накроет туман. Прогнозируется юго-восточный ветер 4-9 м/с, при грозе порывами 14 м/с.

- Температура ночью +12...+17, днем +25...+30 градусов, - обещают синоптики.

Жителей Коми просят быть осторожными: соблюдать питьевой режим, беречься от палящего солнца и не выходить из дома при грозах.

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