В Сыктывкаре поймали очередного курьера мошенников: на скамье подсудимых окажется 17-летняя девушка

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сыктывкаре 17-летнюю девушку обвиняют в двух эпизодах мошенничества, совершенных организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В феврале девушка и неизвестные украли у 79-летней сыктывкарки 600 тысяч рублей. Один из злоумышленников позвонил женщине, представился правоохранителем и заявил, что ее дочь устроила ДТП. За то, чтобы та избежала уголовной ответственности, от пенсионерки потребовали денег. Сыктывкарка согласилась, и к ней дважды приезжала курьер. Первый раз жительница Коми отдала 200 тысяч рублей, а второй раз – 400 тысяч.

Эти деньги девушка перевела сообщникам, оставив себе процент. Аналогичное преступление было совершено и против другой 79-летней женщины. Та отдала мошенникам 50 тысяч рублей. Обвиняемую нашли и задержали. Уголовное дело направили в суд.

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