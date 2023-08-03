Для парковки электросамокатов в Сыктывкаре выделят специальные места

Фото: Администрация Сыктывкара.
В столице Коми специальной разметкой выделят спецместа для парковки самокатов. Об этом сообщили в администрации города.
Из постановления следует, что в течение 5 рабочих дней управление экономики и анализа должно направить в «Дорожное хозяйство» схемы мест размещения парковок для электросамокатов.
Муниципальное предприятие должно будет подготовить трафарет разметки мест и нанести его. Площадь не должна превышать 8 квадратных метров.
На данный момент шаблон трафарета уже есть.
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