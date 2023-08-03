Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 8:50

Для парковки электросамокатов в Сыктывкаре выделят специальные места

В столице Коми специальной разметкой выделят спецместа для парковки самокатов
Источник:kp.ru
Фото: Администрация Сыктывкара.

Фото: Администрация Сыктывкара.

В столице Коми специальной разметкой выделят спецместа для парковки самокатов. Об этом сообщили в администрации города.

Из постановления следует, что в течение 5 рабочих дней управление экономики и анализа должно направить в «Дорожное хозяйство» схемы мест размещения парковок для электросамокатов.

Муниципальное предприятие должно будет подготовить трафарет разметки мест и нанести его. Площадь не должна превышать 8 квадратных метров.

На данный момент шаблон трафарета уже есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарка на велосипеде попала под колеса иномарки (подробнее)