Для парковки электросамокатов в Сыктывкаре выделят специальные места

Фото: Администрация Сыктывкара.

В столице Коми специальной разметкой выделят спецместа для парковки самокатов. Об этом сообщили в администрации города.

Из постановления следует, что в течение 5 рабочих дней управление экономики и анализа должно направить в «Дорожное хозяйство» схемы мест размещения парковок для электросамокатов.

Муниципальное предприятие должно будет подготовить трафарет разметки мест и нанести его. Площадь не должна превышать 8 квадратных метров.

На данный момент шаблон трафарета уже есть.

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