УФАС по Коми аннулировал закупку кроватей для Эжвинской больницы

Фото: Нина Юшкова.
УФАС по РК аннулировал закупку больничных кроватей на сумму около 16 млн рублей в связи с нарушениями. Заявка на приобретение кроватей для Эжвинской больницы была размещена на портале госзакупок.
Компания ООО «Техноимпорт» обратилась в УФАС с жалобой в связи с недопущением для участия в электронном аукционе. Согласно документации, подрядчик должен предоставить 90 больничных четырехсекционных кроватей, грузоподъемность которых должна составлять более 200 кг.
Потенциальный подрядчик указал на ряд моментов, которые посчитал нарушениями в сфере госзакупок. УФАС по Коми изучило доводы и признало жалобу необоснованной.
Также было обнаружено бездействие больницы Эжвинского района по факту неустановления в извещении о закупке ограничений, предусмотренных законодательством.
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