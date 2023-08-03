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НовостиОбщество3 августа 2023 9:20

УФАС по Коми аннулировал закупку кроватей для Эжвинской больницы

Заявка на приобретение кроватей для больницы была размещена на портале госзакупок
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

УФАС по РК аннулировал закупку больничных кроватей на сумму около 16 млн рублей в связи с нарушениями. Заявка на приобретение кроватей для Эжвинской больницы была размещена на портале госзакупок.

Компания ООО «Техноимпорт» обратилась в УФАС с жалобой в связи с недопущением для участия в электронном аукционе. Согласно документации, подрядчик должен предоставить 90 больничных четырехсекционных кроватей, грузоподъемность которых должна составлять более 200 кг.

Потенциальный подрядчик указал на ряд моментов, которые посчитал нарушениями в сфере госзакупок. УФАС по Коми изучило доводы и признало жалобу необоснованной.

Также было обнаружено бездействие больницы Эжвинского района по факту неустановления в извещении о закупке ограничений, предусмотренных законодательством.

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