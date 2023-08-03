В Печоре осы атаковали здание кинотеатра

Фото: архив КП

В Печоре спасатели выезжали на вызов в местный кинотеатр из-за атаковавших здание ос. По предоставленным данным, ЧП произошло 2 августа.

Сообщается, что сотрудники отряда прибыли к кинотеатру имени Горького на Советской улице, взяв с собой костюмы химзащиты. Как выяснилось, насекомые свели гнездо прямо на входе в здание, где идет ремонт фасада.

Чтобы спасти положение, пришлось срезать улей размером с футбольный мяч и положить его в пакет, передали со ссылкой на ведомство в Комиинформ.

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