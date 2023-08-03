В Коми на территории двух лесничеств выявили незаконную рубку деревьев

Фото: архив КП

Прокуратура Коми сообщила, что по результатам рейдов в лесах природоохранная прокуратура выявила два факта незаконной рубки леса. Речь идет о Левобережном и Канинском лесничествах, уточняется в сообщении ведомства.

По предоставленным данным, в Левобережном лесничестве уничтожили 57 кубометров леса, причинив ущерб в размере 60 тыс. руб. В Канинском участковом лесничестве – 4 кубометра, ущерб составил 54 тыс. руб.

В настоящий момент идет оперативно-розыскные мероприятия, в ведомстве намерены установить виновных и привлечь их к ответственности.

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