В Коми из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в жилом доме

Фото: архив КП

В селе Визинга накануне, 2 августа, произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС Коми.

По предоставленным данным, сообщение о ЧП поступило в ведомство в 12:36. Очевидцы сообщили, что огонь начал распространятся в доме на улице Гагарина. С места случившегося самостоятельно эвакуировались два человека.

Потушить огонь удалось в 13:01, пожар повредил дверную коробку. На месте ЧП работали семь пожарный и две единицы техники. Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

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